Baldanzi, la Fiorentina attende. Gazzetta: “Dipende tutto da Gasperini e Pellegrini”

Dopo aver preso dal Tottenham Manor Solomon, che ha già dato buone indicazioni sul campo contro la Cremonese, il club di Rocco Commisso ora cerca anche altri esterni d'attacco ma per adesso non sembrano decollare le piste che portano a Boga del Nizza e nemmeno a Benjamin Dominguez del Bologna.

Intanto però c'è un interesse per Tommaso Baldanzi che ha caratteristiche diverse, ma che potrebbero essere comunque gradite e in grado di essere funzionali nella seconda parte della stagione. C'è l'apertura a trasferirsi in riva all'Arno da parte del giocatore e pure della Roma a cui andrebbe bene la soluzione del prestito con diritto che si trasformerebbe in obbligo a determinate condizioni, ma serve prima di tutto il ritorno in campo di Lorenzo Pellegrini o di un innesto sul mercato per liberarlo.