Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Fiorentina, Italiano complica le cose. CorSport: “Dominguez si allontana”

Corriere dello Sport

Fiorentina, Italiano complica le cose. CorSport: “Dominguez si allontana”

Benjamin Dominguez Bologna
Dominguez si allontana dalla Fiorentina
Redazione VN

Si complica un obiettivo di mercato della Fiorentina. Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport,Vincenzo Italiano non sarebbe interessato a privarsi di Benjamin Dominguez. Insieme a Boga, l'argentino rimane un obiettivo per il club di Rocco Commisso:

La Fiorentina insisterà sul modulo che preveda gli esterni, motivo per cui riflette su Benjamin Dominguez, anche se l’operazione è complicata. Per il momento il Bologna non starebbe pensando di cederlo ma potrebbe anche cambiare questa idea. Solo nel caso però in cui arrivassero proposte economiche molto interessanti. Diciamo 10-12 milioni. E anche un sostituto adeguato per Vincenzo Italiano. Sullo sfondo rimane Jeremie Boga, che ha chiesto la cessione al Nizza. Il contratto dell’ex Sassuolo scadrà nel giugno del 2027, quindi i francesi non alzerebbero nemmeno più di tanto le pretese economiche.

Leggi anche
Nazione: “Ecco chi ha bocciato Cataldi. Sarebbe rimasto solo a una condizione”
Fiorentina, avanti tutta per Brescianini. Ma Gazzetta: “Ancora nessun offerta”

© RIPRODUZIONE RISERVATA