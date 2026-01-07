Nazione: “Ecco chi ha bocciato Cataldi. Sarebbe rimasto solo a una condizione”

Viola News
Il retroscena su Cataldi
La Nazione si sofferma su Danilo Cataldi, ex della gara di oggi. Il centrocampista della Lazio è tornato a Roma dopo la scorsa stagione passata a Firenze. Il quotidiano a rivelato il perché del suo addio:

Danilo Cataldi a Firenze ha lasciato un bel ricordo. Fosse rimasto sulla panchina viola Raffaele Palladino sarebbe di certo stato riscattato per 4 milioni di euro. Pioli ha scelto di non puntare su di lui, che è rientrato alla Lazio in una stagione non semplice, con il blocco del mercato che lo ha di fatto reso indispensabile nel centrocampo di Sarri.

