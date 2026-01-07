La Nazione si sofferma su Danilo Cataldi, ex della gara di oggi. Il centrocampista della Lazio è tornato a Roma dopo la scorsa stagione passata a Firenze. Il quotidiano a rivelato il perché del suo addio:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Ecco chi ha bocciato Cataldi. Sarebbe rimasto solo a una condizione”
La Nazione
Nazione: “Ecco chi ha bocciato Cataldi. Sarebbe rimasto solo a una condizione”
Il retroscena su Cataldi
Danilo Cataldi a Firenze ha lasciato un bel ricordo. Fosse rimasto sulla panchina viola Raffaele Palladino sarebbe di certo stato riscattato per 4 milioni di euro. Pioli ha scelto di non puntare su di lui, che è rientrato alla Lazio in una stagione non semplice, con il blocco del mercato che lo ha di fatto reso indispensabile nel centrocampo di Sarri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA