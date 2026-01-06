Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Vanoli vuole altri esterni, CorSport: “Dominguez piace. E lui vuole giocare”

Corriere dello Sport

Vanoli vuole altri esterni, CorSport: “Dominguez piace. E lui vuole giocare”

Benjamin Dominguez Bologna
Il Corriere dello Sport su Dominguez
Redazione VN

Paolo Vanoli vuole altri esterni. Manor Solomon infatti non sarà l'unico che arriverà in quel ruolo. Secondo il Corriere dello Sport, Dominguez sembra essere un nome concreto:

L’idea dei viola è di insistere sul 4-3-2-1, puntando sugli esterni. Quindi all’arrivo di Solomon si aggiungerebbe quello di un altro giocatore da schierare sulla fascia. Da tenere presente Jeremie Boga che ha chiesto la cessione al Nizza, ma pure Benjamin Dominguez del Bologna. Quello dell’argentino è un profilo gradito alla Fiorentina, peraltro il ragazzo vorrebbe scendere in campo più continuativamente di quanto fatto in rossoblù. Si può fare a fronte dell’offerta giusta: il classe 2003 è uno dei calciatori considerati cedibili dal Bologna. 

Leggi anche
Gazzetta: “Baldanzi piace, ma la Roma lo cede solo a queste condizioni”
Titoli viola: “Intrigo a Londra” “Viola, è solo l’inizio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA