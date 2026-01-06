Paolo Vanoli vuole altri esterni. Manor Solomon infatti non sarà l'unico che arriverà in quel ruolo. Secondo il Corriere dello Sport, Dominguez sembra essere un nome concreto:
Vanoli vuole altri esterni, CorSport: “Dominguez piace. E lui vuole giocare”
L’idea dei viola è di insistere sul 4-3-2-1, puntando sugli esterni. Quindi all’arrivo di Solomon si aggiungerebbe quello di un altro giocatore da schierare sulla fascia. Da tenere presente Jeremie Boga che ha chiesto la cessione al Nizza, ma pure Benjamin Dominguez del Bologna. Quello dell’argentino è un profilo gradito alla Fiorentina, peraltro il ragazzo vorrebbe scendere in campo più continuativamente di quanto fatto in rossoblù. Si può fare a fronte dell’offerta giusta: il classe 2003 è uno dei calciatori considerati cedibili dal Bologna.
