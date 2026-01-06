Gazzetta: “Baldanzi piace, ma la Roma lo cede solo a queste condizioni”

La Gazzetta dello Sport i sofferma sui nomi in attacco per la Fiorentina, in particolare su Tommaso Baldanzi.Ecco il punto del noto quotidiano:
Benjamin Dominguez che non trova spazio nel Bologna, lo cerca altrove e la Fiorentina può essere una soluzione. Non è da escludere, anche se ad ora sembra fredda, la pista che porta a Jeremie Boga in uscita dal Nizza. Attenzione poi a Tommaso Baldanzi che, anche se con caratteristiche diverse, è tornato nell'ottica viola. Niente di imminente, ma l'interesse esiste. Da parte della Roma c'è apertura a farlo partire anche in prestito, semmai è la tempistica da valutare perché c'è la necessità di recuperare prima Lorenzo Pellegrini oppure fare un altro ingresso sul mercato. Per parlarne in modo più approfondito sarà necessario aspettare gli ultimi dieci giorni della sessione.
