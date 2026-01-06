CorFio su Vanoli: “Risponde ai tifosi e corre verso Kean. Spirito guerriero”

Il Corriere Fiorentino su Paolo Vanoli

Redazione VN 6 gennaio 2026 (modifica il 6 gennaio 2026 | 08:28)

Per sua stessa ammissione quella di Parma era stata una bastonata, figuriamoci che scarica di adrenalina deve aver sentito Vanoli al momento del gol di Kean che ha risolto la partita con la Cremonese. Forse anche per questo il tecnico viola si è lasciato andare, correndo verso il gruppo che esultava e rispondendo anche a qualche tifoso nel Parterre di tribuna, ritrovando così un atteggiamento (e uno spirito) battagliero che sembrava esser venuto meno.

Questo successo segna un passaggio chiave nel percorso della Fiorentina: è la seconda vittoria in campionato e, di fatto, una nuova promozione “sul campo” per Vanoli, che era tornato in bilico dopo il finale della scorsa stagione. Il k.o. di Parma aveva frenato l’entusiasmo nato con l’Udinese, ma la ritrovata continuità al Franchi rappresenta un passo avanti importante, anche sul piano della fiducia e della stabilità.

Oltre all’atteggiamento, sono emersi segnali positivi anche sul piano tattico: il passaggio alla difesa a quattro ha dato maggiore equilibrio, la fiducia concessa a Fagioli sta producendo risultati e l’adattamento di Parisi da esterno ha ampliato le soluzioni offensive. Restano aspetti da migliorare, come la manovra a tratti prevedibile e l’efficacia sotto porta di Gudmundsson, ma i segnali di crescita sono evidenti. Con l’inserimento di Solomon e nuove opzioni di modulo, Vanoli guarda ora con maggiore serenità al futuro, a partire dalla sfida con la Lazio. Lo scrive il Corriere Fiorentino.