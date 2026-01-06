CorSport: “La Fiorentina piomba su Baldanzi. La variabile dell’operazione”

Tommaso Baldanzi è un obiettivo per la Fiorentina. Il centrocampista piace molto a Paolo Vanoli e il club di Rocco Commisso è pronto ad affondare sull'ex Empoli. Il Corriere dello Sport si sofferma sulle tempistiche:
Obiettivo Baldanzi
La Fiorentina è piombata su Tommaso Baldanzi. I viola sono molto interessati al trequartista classe 2003, di cui hanno chiesto informazioni alla Roma. Che da parte sua sarebbe anche disposta a cederlo a gennaio. Il ragazzo non si opporrebbe e tra l’altro fu oggetto di discussione già due anni fa, quando poi venne acquistato proprio dai giallorossi. Verosimilmente potrebbe partire in prestito, magari con opzione. Tra le variabili c’è la sua condizione atletica legata a un infortunio muscolare al retto femorale destro che ha riportato nei giorni scorsi. Trattativa aperta, contatti avviati. La possibilità c’è. Ma la sensazione è che non sarà una cosa immediata.
