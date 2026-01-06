CorFio: “La richiesta del Tottenham che blocca Paratici. Fiorentina infastidita”

Il Tottenham è noto per essere un club estremamente difficile con cui trattare, tanto che chiunque abbia avuto rapporti con la dirigenza londinese descrive le negoziazioni come lunghe, logoranti e quasi “mistiche”. Fabio Paratici ne era consapevole e, accettando l’offerta della Fiorentina, aveva avvertito fin da subito Ferrari e Goretti delle complicazioniche sarebbero potute nascere nel liberarsi dal club inglese.