Il Tottenham è noto per essere un club estremamente difficile con cui trattare, tanto che chiunque abbia avuto rapporti con la dirigenza londinese descrive le negoziazioni come lunghe, logoranti e quasi “mistiche”. Fabio Paratici ne era consapevole e, accettando l’offerta della Fiorentina, aveva avvertito fin da subito Ferrari e Goretti delle complicazioniche sarebbero potute nascere nel liberarsi dal club inglese.
CorFio: "La richiesta del Tottenham che blocca Paratici. Fiorentina infastidita"
Nonostante ciò, la situazione si è rivelata più complessa del previsto: il Tottenham avrebbe chiesto a Paratici di completare almeno il mercato di gennaio prima di concedere il via libera. Di conseguenza, l’arrivo a Firenze dell’ex dirigente della Juventus slitterà rispetto alle previsioni iniziali, rendendo improbabile un annuncio a breve termine (almeno no in questa settimana). Il matrimonio con la Fiorentina non è in discussione, ma restano forti incertezze sui tempi.
La Fiorentina, pur infastidita dal ritardo, mantiene un atteggiamento prudente e non intende interferire in una trattativa che considera esclusivamente tra Paratici e il Tottenham, anche alla luce dei due anni di contratto e degli aspetti economici in gioco. Nel frattempo, il direttore sportivo Goretti continua a gestire il mercato in contatto con Paratici, seguendo linee già condivise: l’obiettivo è snellire la rosa e rinforzarla con due centrocampisti, un esterno offensivo e, se possibile, un difensore centrale. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
