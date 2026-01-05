Federico Chiesa torna in Serie A? Gazzetta: “Trattativa avviata con il Liverpool”

Federico Chiesa è pronto a tornare in Serie A. Ma non solo, sembra essere vicino alla Juventus. Insomma, un ritorno a tutti gli effetti per l'ex Fiorentina. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport,Juventus e Liverpool hanno avviato i primi contatti per un possibile ritorno a Torino di Federico Chiesa. Incassata l’apertura del giocatore, i bianconeri hanno sondato la disponibilità dei Reds a trattare nella seconda parte di gennaio, anche se al momento le assenze di Salah (Coppa d’Africa) e l’infortunio di Isak rendono difficile una sua partenza immediata.