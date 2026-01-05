Federico Chiesa è pronto a tornare in Serie A. Ma non solo, sembra essere vicino alla Juventus. Insomma, un ritorno a tutti gli effetti per l'ex Fiorentina. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport,Juventus e Liverpool hanno avviato i primi contatti per un possibile ritorno a Torino di Federico Chiesa. Incassata l’apertura del giocatore, i bianconeri hanno sondato la disponibilità dei Reds a trattare nella seconda parte di gennaio, anche se al momento le assenze di Salah (Coppa d’Africa) e l’infortunio di Isak rendono difficile una sua partenza immediata.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Federico Chiesa torna in Serie A? Gazzetta: “Trattativa avviata con il Liverpool”
Gazzetta dello Sport
Federico Chiesa torna in Serie A? Gazzetta: “Trattativa avviata con il Liverpool”
Federico Chiesa si avvicina al ritorno in Serie A
Chiesa, ceduto al Liverpool nell’estate 2024 per 12 milioni più bonus, non è riuscito a imporsi in Inghilterra, con 4 gol e 5 assist in 34 presenze. Alla Juventus potrebbe rilanciarsi anche in ottica Mondiali 2026 e ritrovare Luciano Spalletti. L’operazione si imposterebbe sulla base di un prestito.
© RIPRODUZIONE RISERVATA