Nazione insiste: “Il vero obiettivo di Paratici per il centrocampo è Fabio Miretti”

La Nazione si sofferma sulla mediana in casa Fiorentina. Tanti i nomi cercati dalla Fiorentina, ma Fabio Paraticiavrebbe in mente Fabio Miretti come obiettivo principale:
La Nazione sul centrocampo della Fiorentina
In mediana i nomi sono quelli di Casadei e Brescianini, anche se Paratici continua a lavorare su Fabio Miretti, elemento duttile che la Fiorentina si metterebbe volentieri in casa. Avanti anche per gli esterni offensivi: Dominguez, Luvumbo, lo stesso Boga. Ne arriverà un altro che possa giocare anche a destra. Infine le uscite. Richardson tratta con il Nizza, qualcosa si muoverà a breve anche per Dzeko. In bilico elementi come Viti, Marí e Kouame. Addio sicuro per Nicolussi Caviglia, che rientrerà al Venezia per andare in prestito (probabilmente) al Cagliari. Ma solo quando Paratici e
Goretti avranno in mano il sostituto
