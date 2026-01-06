Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Nazione insiste: “Il vero obiettivo di Paratici per il centrocampo è Fabio Miretti”

La Nazione

Nazione insiste: “Il vero obiettivo di Paratici per il centrocampo è Fabio Miretti”

Nazione insiste: “Il vero obiettivo di Paratici per il centrocampo è Fabio Miretti” - immagine 1
La Nazione sul centrocampo della Fiorentina
Redazione VN

La Nazione si sofferma sulla mediana in casa Fiorentina. Tanti i nomi cercati dalla Fiorentina, ma Fabio Paraticiavrebbe in mente Fabio Miretti come obiettivo principale:

In mediana i nomi sono quelli di Casadei e Brescianini, anche se Paratici continua a lavorare su Fabio Miretti, elemento duttile che la Fiorentina si metterebbe volentieri in casa. Avanti anche per gli esterni offensivi: Dominguez, Luvumbo, lo stesso Boga. Ne arriverà un altro che possa giocare anche a destra. Infine le uscite. Richardson tratta con il Nizza, qualcosa si muoverà a breve anche per Dzeko. In bilico elementi come Viti, Marí e Kouame. Addio sicuro per Nicolussi Caviglia, che rientrerà al Venezia per andare in prestito (probabilmente) al Cagliari. Ma solo quando Paratici e

Goretti avranno in mano il sostituto

Leggi anche
CorFio: “La richiesta del Tottenham che blocca Paratici. Fiorentina infastidita”
Federico Chiesa torna in Serie A? Gazzetta: “Trattativa avviata con il Liverpool”

© RIPRODUZIONE RISERVATA