Fiorentina, avanti tutta per Brescianini. Ma Gazzetta: “Ancora nessuna offerta”

La Fiorentina pronta a chiudere per Brescianini

Redazione VN 7 gennaio 2026 (modifica il 7 gennaio 2026 | 08:21)

La Fiorentina ha messo sempre più nel mirino Marco Brescianini e prova lo scatto vincente per il centrocampista, già cercato in passato e tornato ora di gran moda.

Il giocatore ha dato la sua disponibilità e sarebbe già stata individuata una formula per il trasferimento: prestito con obbligo condizionato alla salvezza viola. Serve però naturalmente il via libera dell'Atalanta che ne detiene il cartellino, che deciderà il da farsi e che al momento non ha ricevuto alcuna proposta ufficiale sul tavolo.

Il jolly giusto Brescianini, quasi 26 anni, era già stato seguito dai viola nell'estate del 2024 e ora è stato individuato come rinforzo giusto per la squadra di Vanoli che è a caccia di volti nuovi nella corsa alla salvezza. Può essere impiegato sia come mediano sia da mezzala e può rappresentare un jolly per l'allenatore che potrebbe impiegarlo in più zone del campo e in diversi moduli, viste le sue caratteristiche versatili. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.