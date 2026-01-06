Di Marzio: “Italiano su un giocatore della Fiorentina. Richardson? Addio vicino”

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulle cessioni in casa Fiorentina, sopratutto sul centrocampo. Secondo l'esperto di mercato Amir Richardson sarebbe molto vicino a vestire la maglia del Nizza. Il giocatore è fuori rosa e aspetta solo il via libera per lasciare Firenze.
Intanto, si muove anche il mercato intorno a Jacopo Fazzini. L'ex Empoli infatti piace molto al Bologna di Vincenzo Italiano che potrebbe cedere Giovanni Fabbian alla Lazio. Nel caso Sartori potrebbe fare un tentativo per il centrocampista della Fiorentina.
La posizione del calciatore però è molto chiara. Fazzini vorrebbe rimanere a Firenze e giocarsi le sue carte per conquistarsi un posto dal primo minuto in squadra.
