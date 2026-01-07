Paratici vuole Dragusin, CorSport: “C’è un ostacolo principale e non è il Tottenham”

La Fiorentina cerca difensori e Fabio Paratici non molla il suo obiettivo principale: Radu Dargusin. Il Tottenham non rappresenterebbe un problema, ma come scrive il Corriere dello Sport, la volontà del giocatore frenerebbe la trattativa. Sullo sfondo rimane Vavro del Wolfsburg:
La Fiorentina continua a seguire Dragusin
Il primo vero obiettivo per la retroguardia è Radu Dragusin del Tottenham. Per Paratici non sarebbe un gran problema trattare con gli Spurs, visto che di fatto ne è ancora il direttore sportivo. L’ostacolo è la volontà del giocatore, restio a lottare nei bassifondi della classifica di Serie A con la Fiorentina. Bisognerà lavorare ai fianchi l’ex Genoa, convincendolo della bontà del progetto. Nel frattempo è stato proposto ai viola il centrale del Wolfsburg, Denis Vavro. Classe 1996 e con un passato in Serie A alla Lazio, lo slovacco è legato ai tedeschi da un contratto valido per altri due anni. Quest'anno ha collezionato solo 4 presenze in Bundesliga per via di un infortunio agli adduttori.
