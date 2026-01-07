Orsi: “Lazio-Fiorentina? Gara ad alta tensione. Nessuna può permettersi di perdere”

"La Lazio stasera sarà senza attacco e, seppur per ragioni diverse dalla Fiorentina, sta attraversando un momento difficile. Se i viola soffrono per la classifica, i biancocelesti devono fare i conti con gravi problemi di rosa e di mercato. Mi aspetto una partita ad alta tensione, dato che nessuna delle due squadre può permettersi di perdere. Spesso Sarri ha dichiarato di non sentire sua questa squadra, non avendo potuto operare sul mercato come avrebbe voluto. Non avrei mai immaginato che questa gara potesse essere già così decisiva in questa fase del campionato: all'inizio pensavo fosse uno scontro per la Champions, invece la Fiorentina è, per distacco, la delusione della stagione. Era impossibile prevedere tali difficoltà e la strada per la salvezza sarà ancora molto lunga."