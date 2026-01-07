Monti: “Tra Lazio, Milan e Bologna servono almeno 4 punti. Vedo una grinta diversa”

"La gara di questa sera è fondamentale. Il trittico che ci aspetta sarà molto difficile, ma la sfida con la Lazio può diventare una grande occasione per la Fiorentina , vista la condizione dei biancocelesti. Da questi tre match (Lazio, Milan e Bologna) andrebbero fatti almeno 4 punti : la squadra dovrà macinarne il più possibile. Capisco la difficoltà, ma in una stagione 'normale' avremmo affrontato almeno due di queste gare con una mentalità diversa."

I singoli e l'arrivo di Paratici

"Credo che la vittoria con la Cremonese abbia regalato una nuova convinzione al gruppo; con quella determinazione, ogni sfida è alla portata. Fagioli, Gudmundsson, la rete di Kean e la parata di De Gea sono tutti segnali bellissimi. Penso che Paratici abbia già parlato con gran parte della rosa: vedo giocatori diversi rispetto al recente passato, con un impegno e una grinta che prima non percepivo."