Gianfranco Monti, al Pentasport di Radio Bruno, si è espresso in merito alla situazione in casa viola:
news viola
Monti: “Tra Lazio, Milan e Bologna servono almeno 4 punti. Vedo una grinta diversa”
"La gara di questa sera è fondamentale. Il trittico che ci aspetta sarà molto difficile, ma la sfida con la Lazio può diventare una grande occasione per la Fiorentina, vista la condizione dei biancocelesti. Da questi tre match (Lazio, Milan e Bologna) andrebbero fatti almeno 4 punti: la squadra dovrà macinarne il più possibile. Capisco la difficoltà, ma in una stagione 'normale' avremmo affrontato almeno due di queste gare con una mentalità diversa."
I singoli e l'arrivo di Paratici—
"Credo che la vittoria con la Cremonese abbia regalato una nuova convinzione al gruppo; con quella determinazione, ogni sfida è alla portata. Fagioli, Gudmundsson, la rete di Kean e la parata di De Gea sono tutti segnali bellissimi. Penso che Paratici abbia già parlato con gran parte della rosa: vedo giocatori diversi rispetto al recente passato, con un impegno e una grinta che prima non percepivo."
© RIPRODUZIONE RISERVATA