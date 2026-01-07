Viola News
Un ex obiettivo della Fiorentina raggiunge Ikoné e Lopez al Paris FC

Il giovane italiano raggiunge Ikoné e Maxime Lopez al Paris FC: l’ex obiettivo della Fiorentina riparte dalla Francia
Nuova avventura in Francia per Luca Koleosho. L’esterno offensivo, a lungo seguito in passato anche dalla Fiorentina, lascia l’Espanyol per approdare al Paris FC.

Come riportato da Fabrizio Romano, l’operazione si concretizza con il trasferimento del giocatore al club parigino in prestito, il cartellino resta di proprietà del Burnley. Una soluzione che permette a Koleosho di rilanciarsi in un nuovo contesto, dopo una stagione complicata in Spagna.

Al Paris FC, Koleosho ritroverà due volti noti al pubblico viola come Jonathan Ikoné e Maxime Lopez, entrambi ex Fiorentina e oggi protagonisti del progetto del club francese. Un intreccio di mercato che riporta inevitabilmente a Firenze, dove in passato il nome di Koleosho era stato accostato con interesse alla dirigenza viola.

