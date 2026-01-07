Un ex obiettivo della Fiorentina raggiunge Ikoné e Lopez al Paris FC

Il giovane italiano raggiunge Ikoné e Maxime Lopez al Paris FC: l’ex obiettivo della Fiorentina riparte dalla Francia

Al Paris FC, Koleosho ritroverà due volti noti al pubblico viola come Jonathan Ikoné e Maxime Lopez, entrambi ex Fiorentina e oggi protagonisti del progetto del club francese. Un intreccio di mercato che riporta inevitabilmente a Firenze, dove in passato il nome di Koleosho era stato accostato con interesse alla dirigenza viola.