Sozza arbitra Inter-Fiorentina: le caratteristiche del fischietto milanese

Una designazione importante, anche se inaspettata. Avrei preferito Daniele Doveri , perché romano, invece di Sozza di Seregno dopo le polemiche di qualche anno fa in Milan-Fiorentina . Tornando a Simone Sozza , 38 anni (Mi), è uno dei migliori arbitri a disposizione di Rocchi, reduce da un ottimo derby di Roma e anche da un buon Cagliari-Fiorentina, diretto proprio da lui alla prima giornata.

Il profilo

Parliamo di un internazionale di buona personalità: lo dimostra anche il suo curriculum. Lascia giocare molto, fischia poco e soprattutto non fischia i mezzi falli. Buona empatia con i calciatori, è propenso anche al dialogo. A livello disciplinare la media è 4,5 gialli a partita tranne nel derby: in Lazio-Roma è stata alzata. C'è da stare attenti alle perdite di tempo e le simulazioni: non le accetta. Sozza non sente le pressioni ambientali e tanto meno è soggetto a sudditanza psicologica.