Graziani: “Non esistono mele marce. Gud? Forse il suo ultimo anno in viola”

Vanoli e alcuni singoli

"Ha cambiato atteggiamento tattico e si vede che qualcosa è mutato. Era arrivato con tanta volontà, ma inizialmente la squadra non lo seguiva; ora i giocatori sembrano in via di guarigione e le cose iniziano a girare meglio. Fagioli e Fazzini? Credo che l'ex Juventus abbia trovato maggiore fiducia nel momento in cui è terminato il ballottaggio con Nicolussi Caviglia. Fazzini, invece, rappresenta il futuro della Fiorentina. Dobbiamo avere pazienza e aspettarlo, visti anche i numerosi infortuni; purtroppo ha trovato una situazione surreale a causa del rendimento complessivo della squadra. Contro la Lazio la Fiorentina ha due risultati su tre a disposizione: anche il pareggio andrebbe benissimo. Non esistono le mele marce all'interno dello spogliatoio viola. Ovviamente i risultati non aiutano e il clima sarà meno sereno, ma nessun professionista gioca contro la propria squadra. Gudmundsson? Se il suo livello non si alzerà nei prossimi mesi, questo potrebbe essere il suo ultimo anno in viola. E' troppo discontinuo, non è un punto di riferimento importante per noi."