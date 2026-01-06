I convocati della Fiorentina: quattro assenze per Vanoli. La decisione su Fazzini

La Fiorentina di Paolo Vanoli ha diramato la lista dei convocati per la sfida dell’Olimpico contro la Lazio, in programma domani sera. Out Jacopo Fazzini, di nuovo fuori. Ancora out invece Edin Dzeko: dopo il forfait contro la Cremonese, l’attaccante non ha recuperato dalla botta al piede e salterà anche questo turno di campionato. Fuori dalla lista anche Martinelli, in procinto di passare alla S:ampdoria, e Viti, anche lui per ragioni legate al mercato. Torna tra i convocati Oliver Christensen, ecco la lista:
1) CHRISTENSEN Oliver (P)
2) COMUZZO Pietro
3) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
4) DE GEA QUINTANA David (P)
5) FAGIOLI Nicolò
6) FORTINI Niccolò
7) GOSENS Robin Everardus
8) GUDMUNDSSON Albert
9) KEAN Moise Bioty
10) KOŠPO Eman
11) KOUAME Kouakou Christian Michael
12) KOUADIO Eddy Nda Konan
13) LEZZERINI Luca (P)
14) MANDRAGORA Rolando
15) MARÍ VILLAR Pablo
16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
17) NDOUR Cher
18) PARISI Fabiano
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRAČIĆ Marin
21) RANIERI Luca
22) SOHM Simon Salomon Junior
23) SOLOMON Manor
