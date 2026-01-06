Viola News
I convocati della Fiorentina: quattro assenze per Vanoli. La decisione su Fazzini

Le scelte della Fiorentina in vista della Lazio
Redazione VN

La Fiorentina di Paolo Vanoli ha diramato la lista dei convocati per la sfida dell’Olimpico contro la Lazio, in programma domani sera. Out Jacopo Fazzini, di nuovo fuori. Ancora out invece Edin Dzeko: dopo il forfait contro la Cremonese, l’attaccante non ha recuperato dalla botta al piede e salterà anche questo turno di campionato. Fuori dalla lista anche Martinelli, in procinto di passare alla S:ampdoria, e Viti, anche lui per ragioni legate al mercato. Torna tra i convocati Oliver Christensen, ecco la lista:

 

1) CHRISTENSEN Oliver (P)

2) COMUZZO Pietro

3) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

4) DE GEA QUINTANA David (P)

5) FAGIOLI Nicolò

6) FORTINI Niccolò

7) GOSENS Robin Everardus

8) GUDMUNDSSON Albert

9) KEAN Moise Bioty

10) KOŠPO Eman

11) KOUAME Kouakou Christian Michael

12) KOUADIO Eddy Nda Konan

13) LEZZERINI Luca (P)

14) MANDRAGORA Rolando

15) MARÍ VILLAR Pablo

16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

17) NDOUR Cher

18) PARISI Fabiano

19) PICCOLI Roberto

20) PONGRAČIĆ Marin

21) RANIERI Luca

22) SOHM Simon Salomon Junior

23) SOLOMON Manor

 

