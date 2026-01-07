Viola News
la lista

Lazio-Fiorentina, i convocati di Sarri: recupero in mediana e c’è Guendouzi

Sarri in emergenza in attacco per Lazio-Fiorentina, ma recupera un importante pedina a centrocampo e porta anche il già venduto Guendouzi
Redazione VN

Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di stasera contro la Fiorentina all'Olimpico, ore 20:45: Emergenza attacco per i biancocelesti, in attesa del mercato. In mediana invece torna arruolabile Rovella, seppure non al 100%. C'è anche Guendouzi, nonostante la trattativa per la cessione ormai chiusa.

  • Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

  • Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

  • Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Guendouzi, Rovella, Vecino;

  • Attaccanti: Cancellieri, Isaksen, Serra, Pedro, Zaccagni.

