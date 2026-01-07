Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di stasera contro la Fiorentina all'Olimpico, ore 20:45: Emergenza attacco per i biancocelesti, in attesa del mercato. In mediana invece torna arruolabile Rovella, seppure non al 100%. C'è anche Guendouzi, nonostante la trattativa per la cessione ormai chiusa.
Lazio-Fiorentina, i convocati di Sarri: recupero in mediana e c'è Guendouzi
Lazio-Fiorentina, i convocati di Sarri: recupero in mediana e c'è Guendouzi
Sarri in emergenza in attacco per Lazio-Fiorentina, ma recupera un importante pedina a centrocampo e porta anche il già venduto Guendouzi
