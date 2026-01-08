Tudor, mossa per il futuro? Risolto il suo contratto con la Juventus

Igor Tudor ha risolto il suo contratto con la Juventus. L'ex allenatore bianconero ha trovato l'accordo con il club e adesso è pronto a tornare in panchina.
Ovviamente, l'ex Verona e Marsiglia potrà sedersi solo su una panchina estera. Almeno in questa stagione. Magari, la sua decisione riguarda più il futuro e in quel caso potrà diventare un nome anche per qualche club di Serie A.
La Fiorentina, in passato, ha cercato l'allenatore. Profilo che molto piaceva all'ex ds Daniele Pradè.
