Tudor, mossa per il futuro? Risolto il suo contratto con la Juventus

Igor Tudor ha risolto il suo contratto con la Juventus
Igor Tudor ha risolto il suo contratto con la Juventus. L'ex allenatore bianconero ha trovato l'accordo con il club e adesso è pronto a tornare in panchina.

Ovviamente, l'ex Verona e Marsiglia potrà sedersi solo su una panchina estera. Almeno in questa stagione. Magari, la sua decisione riguarda più il futuro e in quel caso potrà diventare un nome anche per qualche club di Serie A.

La Fiorentina, in passato, ha cercato l'allenatore. Profilo che molto piaceva all'ex ds Daniele Pradè.

