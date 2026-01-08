Olimpico, arrestato un tifoso viola: “Petardi in campo? Avanzi di Capodanno”

Arrestato un tifoso della Fiorentina dopo il pari con la Lazio. Lancio di petardi in campo dopo il gol di Gosens. La Repubblica: "Erano avanzi di Capodanno".

Non solo calcio e gol nel pareggio per 2-2 tra Lazio e Fiorentina. Come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, il post-partita di Roma è stato segnato dall'arresto di un sostenitore gigliato di 38 anni, protagonista del lancio di alcuni petardi durante il match.