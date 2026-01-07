Chi si aspettava il ritorno tra i titolari di Moise Kean nella gara in casa della Lazio, è rimasto deluso: in distinta figura ancora Piccoli nel ruolo di attaccante. L'ex Juventus figura comunque nella panchina di Paolo Vanoli.
Perché Kean parte ancora dalla panchina in Lazio-Fiorentina
A quanto si apprende, non c'è nessun problema di entità tale da non permettere lo schieramento dal 1' dietro la panchina di Kean, ma una decisione che si inserisce nel solco di quella presa contro la Cremonese, gara dalla quale sono passati appena tre giorni.
Il lavoro evidentemente è lo stesso che ha portato a battere i grigiorossi e quindi Vanoli ha ritenuto giusto dargli continuità, sapendo comunque che Kean e Solomon sono pronti ad entrare e cambiare la partita come già avvenuto. Inoltre, il numero 20 convive da tempo con alcune noie fisiche che la Fiorentina vuole recuperare definitivamente.
Così il tecnico nel pre gara a Dazn: "Kean fuori? Ho due attaccanti forti. Uno è un top player, Moise, che col Sassuolo ha giocato con delle infiltrazioni e nell'ultima settimana è stato assente. Abbiamo un programma di recupero per lui".
