Lazio-Fiorentina, formazioni ufficiali: torna Gosens, ma Kean va in panchina!

Lazio-Fiorentina all'Olimpico è valida per la 19° di Serie A: gli schieramenti iniziali scelti da Sarri e Vanoli

La Fiorentina fa visita alla Lazio nel turno infrasettimanale della 19° giornata di Serie A. All'Olimpico i viola vogliono trovare continuità e, soprattutto, punti fondamentali nella lotta salvezza. Anche, perché no, approfittando delleassenze pesanti dei biancocelesti. La Lazio viene dalla netta sconfitta interna contro il Napoli. Andiamo a vedere gli undici iniziali scelti dai due tecnici, Sarri e Vanoli.