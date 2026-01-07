La Fiorentina fa visita alla Lazio nel turno infrasettimanale della 19° giornata di Serie A. All'Olimpico i viola vogliono trovare continuità e, soprattutto, punti fondamentali nella lotta salvezza. Anche, perché no, approfittando delleassenze pesanti dei biancocelesti. La Lazio viene dalla netta sconfitta interna contro il Napoli. Andiamo a vedere gli undici iniziali scelti dai due tecnici, Sarri e Vanoli.
Lazio-Fiorentina, formazioni ufficiali: torna Gosens, ma Kean va in panchina!
Lazio-Fiorentina all'Olimpico è valida per la 19° di Serie A: gli schieramenti iniziali scelti da Sarri e Vanoli
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Cancellieri, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.
FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Parisi, Fagioli, Mandragora, Ndour; Gudmundsson, Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli.
