Vanoli: “C’è un programma per Kean, ho a disposizione due attaccanti forti”

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato a Dazn prima della gara in casa della Lazio, a cominciare da una battuta sul piccolo Tommy, il bambino di Lodi che la società viola ha ospitato domenica in occasione della partita con la Cremonese:
Tommy è il nostro eroe, ma un plauso va fatto anche ai genitori. Gli hanno insegnato che è bene perseverare in ciò che si crede, è ciò che sto cercando di fare io.
Dobbiamo guardare noi stessi. Eravamo in un periodo positivo, poi la sconfitta di Parma ci ha dato una bella bastonata. Ma dobbiamo restare concentrati su noi stessi perché abbiamo dei valori. Kean fuori? Ho due attaccanti forti. Uno è un top player, Moise, che col Parma ha giocato con delle infiltrazioni e nell'ultima settimana è stato assente. Abbiamo un programma di recupero per lui.
