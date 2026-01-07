Prima della gara tra Lazio e Fiorentina all'Olimpico, ecco le parole di Fabiano Parisi, laterale viola, a Dazn:
Parisi: "Grazie a Vanoli per la fiducia, ma so che devo fare gol e assist"
Parisi: “Grazie a Vanoli per la fiducia, ma so che devo fare gol e assist”
Le parole dell'ex Empoli
Devo ringraziare il mister per la fiducia che mi ha dato in quel ruolo, ho le caratteristiche per determinate avendo dribbling e velocità. Posso saltare l'uomo e la fase di non possesso ce l'ho nelle corde: è un ruolo che mi piace, ringrazio Vanoli. Sono contento, ma so che devo fare anche gol e assist.
