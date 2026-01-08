Viola News
social

FOTO – Gosens sui social: "Finalmente lotto con i miei compagni!"

Le parole di Robin Gosens
Redazione VN

Dopo 2 mesi, Robin Gosens è tornato titolare con la maglia della Fiorentina. L'infortunio dopo la sfida contro l'Inter l'ha tenuto fuori per tantissimo tempo ma adesso è pronto a dire la sua con la maglia viola.

Il tedesco, su Instagram, ha postato un messaggio dopo Lazio-Fiorentina, gara condita anche dal suo gol. Ecco le sue parole: "Oltre due mesi dopo. Finalmente tornato in campo per lottare con i miei compagni. Un punto guadagnato, ma ancora tantissimo da fare".

