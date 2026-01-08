Da quando David De Gea è il capitano della Fiorentina, nello spogliatoio viola è tornato il sereno. Anche i risultati, lentamente, stanno migliorando.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS social FOTO – Il messaggio social di David De Gea a tutta la squadra
social
FOTO – Il messaggio social di David De Gea a tutta la squadra
Il messaggio social di David De Gea
Lo spagnolo continua a sostenere i propri ragazzi, sopratutto nei momenti difficili. Ieri, ha riscattato qualche prestazione sottotono con una grande parata su Gila e sui social ha voluto mandare un messaggio a tutto il gruppo: "Continuiamo!". Ecco la foto postata sul proprio profilo Instagram:
Non solo. In un post lo spagnolo ha scritto questo piccolo pensiero dopo il pareggio di ieri: "I momenti difficili non dureranno. Inizio 2026 perfetto per la squadra". Ecco il post:
© RIPRODUZIONE RISERVATA