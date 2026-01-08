Gazzetta: “Polemiche in Lazio-Fiorentina. La coppia arbitro-Var verrà fermata”

Gli errori arbitrali durante la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Fiorentina di mercoledì sera non sono passati inosservati, soprattutto ai vertici dell'Aia. Al centro delle polemiche il rigore non concesso ai biancocelesti su fallo di Pongracic ai danni di Gila e quello fischiato ad Albert Gudmundsson.