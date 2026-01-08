Gazzetta: “Polemiche in Lazio-Fiorentina. La coppia arbitro-Var verrà fermata”

Gli errori arbitrali durante la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Fiorentina di mercoledì sera non sono passati inosservati, soprattutto ai vertici dell'Aia. Al centro delle polemiche il rigore non concesso ai biancocelesti su fallo di Pongracic ai danni di Gila e quello fischiato ad Albert Gudmundsson.
La coppia arbitrale verrà fermata in seguito alla direzione di Lazio-Fiorentina
Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l'arbitro Sozza e i varisti Pezzuto e Pontera verranno fermati. La decisione su quante giornate - una o due - deve essere ancora presa, ma la classe arbitrale è già stata avvertita dello stop.
