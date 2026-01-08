VN – Le condizioni di Kean: il dolore si è acuito e ora è a mezzo servizio

Anche contro la Lazio Moise Kean è partito dalla panchina. L'attaccante si trascina il problema alla caviglia destra rimediato nella gara contro il Sassuolo. Per aiutare la squadra in un momento di tale difficoltà il giocatore non si è mai fermato stringendo i denti quando serviva.

Nella sconfitta di Parma, infatti, è sceso in campo con le infiltrazioni, così come domenica contro la Cremonese quando ha segnato il gol vittoria. Nel frattempo il problema si è acuito e adesso la Fiorentina ha il suo bomber a mezzo servizio.