Hernanes contro Gudmundsson: “Si butta, non è mai calcio di rigore”

Hernanes contro Albert Gudmundsson
Redazione VN

Hernans, ex centrocampista di Lazio e Inter, ha espresso la sua opinione sugli episodi arbitrali di Lazio-Fiorentina. Ecco le sue parole a DAZN:

Gudmundsson si butta, non è rigore e Sozza aveva fatto bene a non fischiare perché è un tuffo, quindi non capisco perché sia intervenuto il VAR. Sono dinamiche che non hanno senso e che mi fanno dire che il calcio è cambiato e ha perso tanto. Pure il rigore su Zaccagni, per me non è calcio, questi episodi mi disturbano e sto pensando di non parlare più dell’arbitraggio

