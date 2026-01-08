Hernans, ex centrocampista di Lazio e Inter, ha espresso la sua opinione sugli episodi arbitrali di Lazio-Fiorentina. Ecco le sue parole a DAZN:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Hernanes contro Gudmundsson: “Si butta, non è mai calcio di rigore”
news viola
Hernanes contro Gudmundsson: “Si butta, non è mai calcio di rigore”
Hernanes contro Albert Gudmundsson
Gudmundsson si butta, non è rigore e Sozza aveva fatto bene a non fischiare perché è un tuffo, quindi non capisco perché sia intervenuto il VAR. Sono dinamiche che non hanno senso e che mi fanno dire che il calcio è cambiato e ha perso tanto. Pure il rigore su Zaccagni, per me non è calcio, questi episodi mi disturbano e sto pensando di non parlare più dell’arbitraggio
© RIPRODUZIONE RISERVATA