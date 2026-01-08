Javi Mata: “Solomon ha bisogno di continuità. I fischi non lo toccano”

Oggi, durante il Pentasport di Radio Bruno, Javi Mata (gioranlista di As Villareal) ha fatto il suo intervento esponendosi sul neo acquisto viola Solomon, ex parte del "Submarino Amarillo":
A voi le dichiarazioni di Javi Mata durante il Pentasport di oggi.
Lui è un tipo di calciatore che mette in difficoltà gli avversari negli ultimi 30 metri, tira da fuori, salta l'uomo... Fa le sue giocate ed è individualista, ma ha grandi qualità tecniche.
Al Villareal non ha trovato spazio perché nessuno gli ha realmente spiegato la sua situazione: quando ha firmato non gli è stato chiarito il ruolo; davanti a sé aveva più giocatori. L'allenatore non amava giocare con due esterni larghi, lo faceva solo quando era in difficoltà aveva la necessità di vincere la partita in breve tempo.
Cosa serve a Solomon per rendere al meglio?—
Gli serve continuità, quella che non ha avuto negli ultimi tempi. Ti da la superiorità, mette in difficoltà l'avversario ma ha bisogno di giocare. Non ha avuto fortuna qua in Spagna, ma se gli permetti di fare le sue giocate può portare la squadra al gol. Ha bisogno di spazio per creare e deve agire tranquillo.
Sulle ultime polemiche—
I fischi per il fattore religioso non lo toccano. Contro la Juve non ha giocato perché correva una festività importante quel giorno e forse i tifosi sono rimasti un po' infastiditi; ma lui è molto religioso.
