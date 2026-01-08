Ecco come Alberto Malusci, ex difensore viola, sta interpretando il momento della Fiorentina, alla luce del pareggio di ieri in trasferta contro la Lazio:
Malusci: “Kean è l’unico che può salvarci. Adesso non ci servono scommesse”
Queste le parole di Alberto Malusci, ex viola, al Pentasport odierno.
Da tifoso avevo già assaporato la vittoria, ma realisticamente penso che il pareggio sia più che giusto. Siamo entrati in partita nel secondo tempo, la Lazio avrebbe potuto segnare almeno 3/4 gol. Stava bene sia di gambe che di testa, ci ha messo in difficoltà più volte. Valutando i 95 minuti, ribadisco che il pareggio mi sembra giusto.
Sull'imminente arrivo di Brescianini e l'attuale centrocampo—
Brescianini è un centrocampista importante e dinamico, verrà a far bene a Firenze. Penso sia un buon acquisto, spero arrivi con la testa giusta: servono giocatori già pronti, non scommesse. Non ci possiamo permettere calciatori poco in forma sia mentale che fisica, o giocatori che hanno bisogno di tempo per integrarsi. Per il resto, è da tanto che voglio cambiamenti, voglio facce nuove: Ndour e Mandragora in questo momento non parlano la stessa lingua di Fagioli.Kean è l'unico che può tirarci fuori da questa situazione.
Comuzzo, errore da condannare?—
Comuzzo ha fatto delle buone gare, ieri sera invece l'ho visto un po' più incerto. Ma ricordiamoci che è giovane e deve ancora crescere tanto. Le critiche nei suoi confronti devono essere costruttive: è un giovane di prospettiva; un veterano avrebbe fatto probabilmente lo stesso errore. I due difensori centrali devono essere complementari: sto vedendo una difesa sempre più convinta di quello che fa.
