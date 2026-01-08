Calvarese: “Pongracic, trattenuta funzionale. Manca un rigore alla Lazio”

Gianpaolo Calvarese, sul proprio profilo Instagram, ha commentato così il contatto Pongracic-Gila al centro delle polemiche per il mancato rigore concesso alla Lazio:
Quello che inizialmente sembra un corpo a corpo in cui entrambi cercano spazio cambia natura in pochi istanti. Gila è più veloce, prende il tempo all'avversario e riesce a mettersi davanti. E' evidente la trattenuta di Pongracic: la maglietta si allunga. Si tratta di una trattenuta funzionale perché incide direttamente sull'azione. Manca un calcio di rigore a favore della Lazio. Domenica scorsa il Var è intervenuto per il contatto su Piccoli, si fa fatica a capire la soglia di intervento. Son d'accordo sul contatto Comuzzo-Zaccagni, ma non su quello tra Gila e Gudmundsson.
