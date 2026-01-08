Hernanes: “Nessuno dei due era rigore, Gudmundsson si butta. Questo non è calcio”

Hernanes, ex centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio tra Lazio e Fiorentina. Il commento de "Il Profeta" sulle polemiche per la gestione dell'arbitro Sozza sui rigori:
Non capisco le dinamiche delle scelte degli arbitri, questo non è calcio. Gudmundsson si butta, per questo l’arbitro non ha fischiato, poi vieni chiamato al Var. Sono episodi che mi disturbano. Anche il rigore fischiato alla Lazio non è calcio. Sto pensando di entrare in silenzio stampa sugli arbitri.
