Krastev torna alla Fiorentina: interrotto il prestito al Siracusa

Il difensore Dimo Krastev torna alla Fiorentina dopo aver terminato il prestito al Siracusa. La società siciliana e quella toscana si sono accordate per l'interruzione del prestito del giocatore bulgaro classe 2003.
Esperienza poco felice la sua dato che, a causa di un infortunio, non è mai sceso in campo con il Siracusa. Krastev tornerà dunque al Viola Park in attesa di una nuova sistemazione.
