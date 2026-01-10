Kean-Leao, avversari e amici di “trap”. Ed entrambi a mezzo servizio. Il punto

I due attaccanti sono alle prese con problemi fisici.

Redazione VN 10 gennaio 2026 (modifica il 10 gennaio 2026 | 06:36)

Avversari in campo, amici fuori. Fiorentina-Milan sarà anche la loro sfida: uniti da un rapporto di reciproca stima e di passioni e interessi comuni, Moise Kean e Rafael Leao saranno rivali per novanta minuti. Come scrive il Corriere Fiorentino, il legame tra i due va ben oltre il calcio e le testimonianze non mancano, come dimostrano la foto dell’ottobre 2023 che campeggia sul profilo Instagram di Leao dove sono ritratti insieme e le parole di Kean. O ancora: Leao in un’occasione aveva scherzato sulla possibilità di giocare insieme a Kean e nel corso di una diretta Twitch lo stesso giocatore del Milan, a ridosso di Fiorentina-Roma, aveva riprodotto una canzone di Kean augurando all’amico di sbloccarsi in campionato.

La musica in comune — Tra le stelle polari del viola e del rossonero, accanto al calcio, c’è proprio la musica, intesa come forma d’espressione e di identità. Nel contesto del genere trap non esiste infatti Moise Kean ma l’alter-ego KMB, idem dicasi per Leao con lo pseudonimo Way 45. Per il primo l’ascesa a livello musicale è stata vertiginosa: il primo album, «Chosen», è uscito nel 2024, poi il singolo «Bombay» è stato addirittura inserito da Ea Sports nel nuovo FC 26, e lo scorso settembre Kean ha pubblicato l’ultimo singolo «Non voglio tornare broke»; Leao già da anni coltiva la passione per il rap e ha all’attivo tre album, l’ultimo dei quali pubblicato pochi mesi fa con il titolo «12:12». Da tempo è inoltre attesa la pubblicazione di un brano che i due avrebbero registrato insieme.

La condizione fisica — Quella di domani sarà la nona sfida tra i due, con il bilancio al momento a favore del portoghese con tre vittorie a due. Nella stringente attualità entrambi si portano dietro una condizione fisica certo non ottimale, e per Vanoli e Allegri le prossime ore saranno decisive per valutarne la disponibilità dal primo minuto. Kean non è partito dall’inizio contro la Lazio e si trascina dalla gara con il Sassuolo un problema alla caviglia destra, che non ha comunque impedito all’attaccante gigliato di siglare tre gol tra Udinese e Cremonese. Infiltrazioni o no, Moise domani ci sarà. Leao, pur avendo disputato l’incontro con il Genoa per intero, è tuttora costretto a convivere con le conseguenze del fastidio muscolare accusato nella gara con il Torino.