Gazzetta: Gudmundsson gradirebbe il trasferimento alla Roma

Gudmundsson e Baldanzi: possibile asse di mercato tra Fiorentina e Roma

Possibile asse di mercato tra Roma e Fiorentina, quest'ultima interessata a Tommaso Baldanzi. Il club giallorosso, dal canto suo, punta a un esterno d'attacco. Il brasiliano Giovane piace, ma è molto vicino all'Atalanta (che aveva provato, nelle ultime ore, ad inserirsi per Raspadori), esattamente come piace Gudmundsson. L'islandese, scrive La Gazzetta dello Sport, gradirebbe il trasferimento e Baldanzi potrebbe agevolare l'operazione.