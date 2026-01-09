Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Cor.Fio: “Dzeko, il Genoa è più lontano. Si scalda la pista estera”

news viola

Cor.Fio: “Dzeko, il Genoa è più lontano. Si scalda la pista estera”

Cor.Fio: “Dzeko, il Genoa è più lontano. Si scalda la pista estera” - immagine 1
Dzeko si allonta dal Genoa. Per il bosniaco si aprono le porte di una pista estera
Redazione VN

Edin Dzeko doveva essere il rinforzo estivo di esperienza per l'attacco di Stefano Pioli. Il bosniaco però è sembrato lontano dalla condizione ideale, e non è riuscito ad incidere. Per questo potrebbe già lasciare Firenze, dopo solo 6 mesi. Le pretendenti ci sono, visto il profilo del giocatore. Secondo il Corriere Fiorentino, il Genoa del suo amico De Rossi si sarebbe defilato. Prende invece quota l'ipotesi di una pista estera, come vi avevamo anticipato su Violanews.

Leggi anche
Gazzetta: Richardson, Viti e Caviglia ai saluti. Pista estera per Dzeko?
Vanoli ha ritrovato il vero Fagioli. Ora è il metronomo viola

© RIPRODUZIONE RISERVATA