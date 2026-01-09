Cor.Fio: “Dzeko, il Genoa è più lontano. Si scalda la pista estera”

Edin Dzeko doveva essere il rinforzo estivo di esperienza per l'attacco di Stefano Pioli. Il bosniaco però è sembrato lontano dalla condizione ideale, e non è riuscito ad incidere. Per questo potrebbe già lasciare Firenze, dopo solo 6 mesi. Le pretendenti ci sono, visto il profilo del giocatore. Secondo il Corriere Fiorentino, il Genoa del suo amico De Rossi si sarebbe defilato. Prende invece quota l'ipotesi di una pista estera, come vi avevamo anticipato su Violanews.