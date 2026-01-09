Vanoli ha ritrovato il vero Fagioli: ora è il metronomo viola

7 punti nelle ultime 4, medie non da capogiro, ma se si considera la tipologia di annata si può dire che questo sia il momento migliore della Fiorentina. Tutto questo coincide con il ritorno su ottimi livelli di Nicolò Fagioli. Come scrive il Corriere Fiorentino, Vanoli è riuscito dove Pioli aveva fallito. Finalmente si rivede un Fagioli ambizioso, coinvolto nel gioco. La prestazione con la Lazio è stata di alto livello ed ha certificato la sua crescita. L'ex Juventus ha aumentato i tocchi per partita e non solo. Fagioli ha acquisito fiducia e ciò gli permette di rischiare anche alcune giocate in verticale. Per uscire dalle sebbie mobili il suo apporto sarà decisivo.