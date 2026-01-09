Viola News
Gazzetta: Richardson, Viti e Caviglia ai saluti. Pista estera per Dzeko?

La Rosea fa il punto sul mercato in uscita della Fiorentina
La Gazzetta dello Sport si concentra (anche) sul mercato in uscita della Fiorentina ribadendo quanto vi avevamo già riportato: la trattativa tra il club viola e Nizza per portare Richardson in Francia ha subìto una battuta d'arresto. Possibile, scrive la Rosea, che sia una pista momentaneamente raffreddata, ma il centrocampista è fuori dal progetto della Fiorentina e partirà in questa finestra di mercato. Altro giocatore in uscita è Mattia Viti, già escluso dai convocati di Vanoli. E' destinato a salutare pure Nicolussi Caviglia, ma qui il compito della Fiorentina sarà solo quello di rompere in anticipo il vincolo del prestito perché il centrocampista è di proprietà del Venezia, titolato quindi a trattare con i club interessati. Attenzione, poi, a Edin Dzeko che lascerà la Fiorentina dopo pochi mesi e per il quale si stanno aprendo, come vi avevamo anticipato, delle piste estere.

