Gazzetta: Richardson, Viti e Caviglia ai saluti. Pista estera per Dzeko?

La Gazzetta dello Sport si concentra (anche) sul mercato in uscita della Fiorentina ribadendo quanto vi avevamo già riportato: la trattativa tra il club viola e Nizza per portare Richardson in Francia ha subìto una battuta d'arresto. Possibile, scrive la Rosea, che sia una pista momentaneamente raffreddata, ma il centrocampista è fuori dal progetto della Fiorentina e partirà in questa finestra di mercato. Altro giocatore in uscita è Mattia Viti, già escluso dai convocati di Vanoli. E' destinato a salutare pure Nicolussi Caviglia, ma qui il compito della Fiorentina sarà solo quello di rompere in anticipo il vincolo del prestito perché il centrocampista è di proprietà del Venezia, titolato quindi a trattare con i club interessati. Attenzione, poi, a Edin Dzeko che lascerà la Fiorentina dopo pochi mesi e per il quale si stanno aprendo, come vi avevamo anticipato, delle piste estere.