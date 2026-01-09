Nazione: “Non solo De Vrij e Dragusin. La lista per la difesa di Paratici”

Con l'addio di Viti sempre più vicino, ed un Pablo Marì che potrebbe partire, Paratici e Goretti lavorano anche sulle entrate. Secondo La Nazione, i dirigenti viola hanno stilato una lista degli obiettivi. Oltre a De Vrij e Dragusin, i preferiti dalla società, ci sono anche altri nomi. Due sono vecchie conoscenze del nostro campionato, vale a dire Coppola del Brighton e Becao del Fenerbahce. Il terzo è Diogo Leite dell'Union Berlino, già cercato in estate da Daniele Pradè.