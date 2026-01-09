Nazione: “Si tratta per De Vrij. Dragusin resta complicato”

Paratici e Goretti continuano a muoversi per la Fiorentina. Per adesso è arrivato Solomon, ma questa mattina sarà il turno di Brescianini. Non solo centrocampo ed esterni però. Secondo la Nazione, la dirigenza viola starebbe lavorando anche al reparto difensivo. Un nome che interessa è quello di Stefan De Vrij. L'olandese vuole giocare il Mondiale, e potrebbe lasciare Milano alla ricerca di minuti. La Fiorentina sta trattando per capire le intenzioni dell'ex Lazio. Complessa invece la pista che porta a Dragusin, sia per la concorrenza sia per i costi dell'operazione.