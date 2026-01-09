Cor.Fio: “Rivoluzione anche a centrocampo. I due obiettivi di Paratici”

Il centrocampo è stato il reparto che ha dato minori garanzie a Pioli e Vanoli in questa prima metà di stagione. I due tecnici hanno fatto fatica a trovare stabilità nel mezzo al campo. Tante rotazioni, con una quadra che sembra arrivata solo da poco. Non a caso il mercato potrebbe rivoluzionare il reparto. Brescianini è in arrivo a Firenze, ma potrebbe non essere l'unico, come scrive il Corriere Fiorentino. Richardson è in uscita, così come Nicolussi Caviglia. Anche la permanenza di Ndour non è scontata in queste settimane. In entrata invece piaccioni Giovanni Fabbian del Bologna ed Ivan Ilic del Torino.