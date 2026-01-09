Stop per Sozza dopo Lazio-Fiorentina. E Lotito sbotta

Per Calvarese "nonostante Sozza sia uno degli arbitri migliori che abbiamo, la prestazione è negativa. E non è aiutato dal Var. In difformità con la soglia di intervento adottata sul primo episodio, decide di intervenire sul contatto Gudmundsson-Gila". E, infatti, nei colloqui con il delegato arbitrale della Lazio, lo stesso Rocchi è parso in difficoltà: "Più che mandare i migliori, non posso", avrebbe detto. "Errare è umano, perseverare è diabolico" ha commentato a caldo Claudio Lotito. Ha parlato di "episodi che non possono essere dettati solo dalla casualità" quasi alludendo a un complotto. E ha rincarato la dose: "Cosa devo fare? Devo prendere una mitragliatrice e sparare sugli arbitri?".