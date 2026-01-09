L'arbitro Sozza, il Var Peruzzi e l'assistente Var Prontera saranno fermati dopo i disastri (l'edizione nazionale di Repubblica utilizza proprio questo termine) di Lazio-Fiorentina, con un rigore solare non concesso ai biancocelesti per una trattenuta di Pongracic a Gila. Uno stop prolungato - che potrebbe durare almeno un mese - che segna un punto fermo di fronte a errori gravi. Ma che rischia, si legge ancora, di togliere ulteriore serenità a chi è chiamato a decidere fra campo e monitor, in un clima sempre più incandescente.
Stop per Sozza dopo Lazio-Fiorentina. E Lotito sbotta
Oltre al mancato rigore per la Lazio, sotto la lette d'ingrandimento c'è anche quello, continua il quotidiano, generoso concesso alla Fiorentina sull'1-1 dopo la revisione al video: il contatto c'è, ma è Gudmundsson a trascinare la gamba per cercare il contatto con Gila.
Per Calvarese "nonostante Sozza sia uno degli arbitri migliori che abbiamo, la prestazione è negativa. E non è aiutato dal Var. In difformità con la soglia di intervento adottata sul primo episodio, decide di intervenire sul contatto Gudmundsson-Gila". E, infatti, nei colloqui con il delegato arbitrale della Lazio, lo stesso Rocchi è parso in difficoltà: "Più che mandare i migliori, non posso", avrebbe detto. "Errare è umano, perseverare è diabolico" ha commentato a caldo Claudio Lotito. Ha parlato di "episodi che non possono essere dettati solo dalla casualità" quasi alludendo a un complotto. E ha rincarato la dose: "Cosa devo fare? Devo prendere una mitragliatrice e sparare sugli arbitri?".
