Piccoli e le due occasioni sprecate. Con il Milan toccherà a lui?

Per Roberto Piccoli la pressione non è mai mancata, fin dal suo arrivo a Firenze. L'attaccante è stato pagato tanto, e le aspettative in estate erano altissime. Per adesso la sua stagione è deludente, ma recentemente i problemi fisici di Kean gli hanno dato l'opportunità di giocare per due volte consecutive dal primo minuto. Occasioni che non ha sfruttato alla perfezione, come si legge sulla Nazione. Contro la Cremonese il suo lavoro spoco è stato apprezzabile, nel duello con Baschirotto. Mentre contro la Lazio non si è quasi mai visto, inghiottito dal brutto primo tempo dei viola. Contro il Milan potrebbe di nuovo toccare a lui, ma tutti a Firenze si aspettano un altro Piccoli.