Gazzetta sicura: “Kean titolare col Milan”. Possibile nuovo forfait di Dzeko

La Gazzetta dello Sport ne è sicura: Moise Kean sarà titolare contro il Milan. Domenica non dovrebbero esserci altri ostacoli visto che si sta allenando in gruppo regolarmente. Il quotidiano ripercorre poi i vari problemi fisici iniziati con la gara contro il Sassuolo del 6 dicembre scorso. La sensazione adesso è che contro i rossoneri possa tornare in campo dal primo minuto perché è chiaro che per uscire dalla zona bassa della classifica ci sia bisogno di lui e dei suoi gol. Per il resto, Fazzini è recuperato e potrebbe tornare tra i convocati, mentre è più difficile rivedere Dzeko che ha preso una botta al piede nella rifinitura pre-Cremonese. Sale intanto l'attesa in città per la sfida al Milan. Domenica sono previsti più di ventimila spettatori.