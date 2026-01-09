Tuttosport: Dodò-De Vrij, possibile asse di mercato tra Fiorentina e Inter

Tuttosport scrive dell'interessamento di Napoli e, soprattutto, Inter per Dodò . Mentre Antonio Conte vuole rinforzare la batteria degli esterni, Cristian Chivu continua a spremere Luis Henrique, non avendo alternative al brasiliano (domenica si rivedrà in panchina il 36enne Darmian che però non mette piede in campo dal 30 settembre) e resta sempre forte la sensazione che l’Inter possa combinare qualcosa entro la fine del mercato.

Per quanto riguarda Dodo ora, però, c’è un ostacolo in più perché Fabio Paratici non intende privarsi dei leader tecnici della sua Fiorentina, essendo la classifica da mettere ancora in sicurezza. Possibile che nell’ultima settimana di mercato quelle certezze che oggi sembrano granitiche possano non più essere tali: l’Inter, per esempio, potrebbe proporre uno scambio di prestiti sulla falsa riga di quanto orchestrato con l’Al-Hilal per Cancelo, avendo sempre come addendo, da parte nerazzurra, Stefan De Vrij che a Firenze potrebbe prepararsi a puntino per il Mondiale avendo la certezza della titolarità. Sullo sfondo resta sempre Simone Inzaghi: qualora Ausilio dovesse prendere un esterno, l’allenatore è convinto di poter ottenere il via libera per uno tra Acerbi e De Vrij.