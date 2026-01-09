Baldanzi alla Fiorentina? Vanoli potrebbe “dirottarlo” sull’esterno

Viola News
Prima la Roma deve chiudere per Raspadori, poi Baldanzi partirà
La Fiorentina cerca un attaccante esterno mancino abile a partire da destra. Identikit di Ngonge, ma attenzione a Baldanzi  del quale vi parliamo già da alcuni giorni. L'ex Empoli, scrive Repubblica Firenze, a dire la verità non è un esterno. Da capire se in caso di arrivo verrà dirottato lì o Vanoli pensa a lui per un ruolo più da trequarti in alternativa a Gudmundsson che potrebbe tornare al centro. Prima la Roma deve chiudere per Raspadori, poi Baldanzi partirà. Su di lui anche il Verona e non solo, ma se la Fiorentina affonda, parte in vantaggio.

