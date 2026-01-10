Brescianini già con il Milan? E quanti intrecci di mercato tra Roma e Fiorentina

Il Corriere Fiorentino scrive oggi dell'arrivo in maglia Fiorentina di Marco Brescianini e del mercato dei gigliati. Come riporta il quotidiano, il centrocampista è un’alternativa che Vanoli può tenere in considerazione già contro il Milan, e che prende il posto del partente Richardson. Sul fronte uscite, poi, se per il marocchino c’è da attendere che il Nizza ceda il mediano Lochet, anche Viti è in procinto di andarsene (c’è la Sampdoria), mentre Pablo Marì viaggia verso l’Al Hilal. Per quanto riguarda invece i giocatori che interessano ai viola, la Roma avrebbe aperto alla cessione di Baldanzi per il quale la Fiorentina ha già incassato l’ok del calciatore, mentre un’altra partenza come quella di Dovbyk potrebbe preludere a un tentativo per Gudmundsson, anche se la Fiorentina non sarebbe intenzionata a liberare l’islandese. I giallorossi, inoltre, sarebbero interessati anche a Fortini, oltre all'altro obiettivo viola Dragusin. Nell'agenda gigliata, restano le alternative, da De Vrji in scadenza con l’Inter, a Becao e Coppola fino agli esterni Ngonge e Dominguez. L’argentino non è l’unico seguito nel Bologna dove piace pure Fabbian, seppure in questo caso i viola debbano tenere di conto l’interesse di Sartori per Fazzini. Infine, Sky ieri ha rilanciato l’interesse per Ognjen Ugresic (LA SCHEDA), centrocampista serbo 2006 del Partizan.